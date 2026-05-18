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Fisterra

Fisterra reabre este martes su Oficina de Turismo

El servicio funcionará de lunes a domingo en horario de 10.30 a 14 y de 15 a 18 horas

Redacción
18/05/2026 20:25
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Faro Fisterra, uno de los lugares más turísticos de la zona
AEC
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El Concello de Fisterra abrirá este martes la Oficina de Turismo municipal, coincidiendo con el incremento de visitantes y peregrinos del Camiño Fisterra-Muxía que llegan cada semana. El servicio funcionará de lunes a domingo en horario de 10.30 a 14 y de 15 a 18 horas

Desde el Concello destacan la importancia de este servicio en una época en la que comienza a intensificarse la actividad turística de cara a la temporada estival y al próximo Xacobeo 2027. La oficina servirá además como espacio de apoyo para quienes completan el Camino hasta el kilómetro cero, uno de los principales reclamos internacionales del municipio. 

Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía

El Camiño Fisterra-Muxía recibe el impulso necesario para el Xacobeo

Más información

El punto de información turística facilitará también datos sobre monumentos, playas, miradores, rutas de senderismo y actividades vinculadas al entorno marítimo y natural de Fisterra, uno de los destinos más visitados de la Costa da Morte.

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