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Fisterra

Cee apuesta por la salud de las mujeres, enfermedades raras y tecnología para mayores

Organiza el ciclo de conferencias CoideCee, en el que se abordarán diferentes asuntos 

Redacción
20/05/2026 22:19
Presentación de actividades culturales en Cee
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El departamento de Servicios Sociales de Cee prepara una serie de actividades apostando por la inclusión social, la salud, envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida, con una programación dirigida especialmente a las personas mayores, las mujeres y los colectivos más vulnerables. Cursos y charlas sobre las nuevas tecnologías, la salud de las mujeres, la discapacidad y las enfermedades raras son las principales propuestas. 

Los mayores de 60 años podrán participar en dos cursos gratuitos para mejorar sus competencias digitales. El primero será “A túa banca dixital: compras seguras en liña”, del 25 al 28 de mayo en la Casa de Cultura (de 17.00 a 19.00 horas). Del 1 al 4 de junio tendrá lugar el segundo, “Apps para xestionar trámites en Internet”, de 10.00 a 12.00 horas. Las inscripciones serán en el Concello. 

A través del Centro de Información á Muller (CIM), el Concello también pondrá en marcha “CoideCee”, un ciclo de conferencias centrado en la salud de las mujeres y en el acompañamiento emocional, impartidas por distintos profesionales. La primera será el 25 de mayo con el título con el título “Rara Única”, a cargo de la Asociación Móvete. Se centrará en las mujeres y las enfermedades raras, poniendo el foco en la visibilidad y el acompañamiento. 

El 8 de junio la charla lleva por título “Menopausia: cambios, coidados e benestar”, y el 22, “Lilith: falamos do que non se ve”. En esta última se abrirá un espacio de reflexión sobre la realidad de las mujeres con discapacidad, haciendo visibles situaciones ocultas muchas veces como las barreras sociales, cuidados, salud emocional o la vulnerabilidad.

 El Concello también realizará una recepción el sábado a la vecina del municipio Susana Gómez Castiñeira que inició un reto solidario con una ruta desde Extremadura para visibilizar las enfermedades raras. Por otra parte, el sábado (21.00) se podrá ver la obra “Os vellos non deben de namorarse”, de la compañía Silvardeiras. El día 27 remata el plazo para participar en el certamen de poesía del Batallón Literario. Además, es la última semana para visitar la exposición de pintura. 

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