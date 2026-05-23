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Fisterra

El PSOE de Muxía lamenta que el presupuesto destine más dinero a fiestas que a inversiones reales

Critica al Gobierno local de Independientes y PP, y al BNG por der la "muleta da dereita"

Redacción
23/05/2026 19:44
El equipo de gobierno de Muxía y la portavoz del BNG
El equipo de gobierno de Muxía y la portavoz del BNG
IG
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El PSOE de Muxía lamenta que el Gobierno local haya aprobado unos presupuestos, que son los peores de la historia y que el BNG diese la espalda a sus votantes “apoiando unhas contas onde se adican máis fondos ásbfestas que a inversións e mantementos”. Según los cálculos del portavoz, Iago Toba, el gobierno sólo dedicará 3,6 euros de cada 100 euros a inversiones y mantenimientos, “mentres esa cifra aumenta considerablemente para adicalo a festas e lupandas”. 

Además, denuncian que las cuentas no tienen un respaldo social y el “oscurantismo” de los tres partidos, IxMuxía, PP y BNG. “O goberno da moción de censura parece estar rindose dos veciños, e esto está acabando coa paciencia de moitos deles”, indican. Para el PSOE, apoyar las cuentas sería lo mismo que “apoiar contratos irregulares de limpezas, eliminación de personal nos colexios, aumento de carga fiscal ás familias para conciliar, renunciar a grandes e pequenas inversións en infraestructuras,olvidarse do mantemento e fomentar o gasto en lupandas”. 

En su opinión, “farán afondar máis no declive de Muxía, que se iniciou coa moción de censura dos ´tres que non fan un: PP, IxM e BNG´ e donde nos van a encontrar de fronte para defender os dereitos dos muxiáns e muxianas” alerta Iago Toba. El portavoz también acusa al BNG de ser la “muleta” de la derecha y de jugar a dos bandas. “Por un lado dille aos pais das Anpas que a xestión do goberno é desastrosa, pero por outra apoia a supervivencia do goberno coa aprobación de presupostos e o desinterese pola situación das limpezas e servizos dos colexios”, indica. 

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