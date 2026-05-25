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Fisterra

Jornadas de puertas abierta en el instituto ceense Fernando Blanco para informar de los ciclos formativos

Darán comienzo este martes 26 de mayo y continúan el miércoles para informar de los ciclos que se imparten en los dos institutos de Cee

Redacción
25/05/2026 21:49
Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco
Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco
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Este martes 26 y el miércoles 27 de mayo tendrán lugar las jornadas de puertas abiertas en el instituto ceense Fernando Blanco para dar a conocer los ciclos formativos que se imparten en esta localidad entre los centros educativos de la zona.

Este martes comienzan a las 9.20 horas con una presentación conjunta del Fernando Blanco y del Agra de Raíces, en el salón de actos del Fernando Blanco. A continuación, el profesorado de los dos institutos explicará las características de cada ciclo, módulos que se imparten y las salidas profesionales, entre otras cosas. Aunque las jornadas están dirigidas especialmente a los centros educativos, puede acudir cualquier persona interesada en estas formaciones.

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