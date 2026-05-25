Jornadas de puertas abierta en el instituto ceense Fernando Blanco para informar de los ciclos formativos

Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco EC

Este martes 26 y el miércoles 27 de mayo tendrán lugar las jornadas de puertas abiertas en el instituto ceense Fernando Blanco para dar a conocer los ciclos formativos que se imparten en esta localidad entre los centros educativos de la zona.

Este martes comienzan a las 9.20 horas con una presentación conjunta del Fernando Blanco y del Agra de Raíces, en el salón de actos del Fernando Blanco. A continuación, el profesorado de los dos institutos explicará las características de cada ciclo, módulos que se imparten y las salidas profesionales, entre otras cosas. Aunque las jornadas están dirigidas especialmente a los centros educativos, puede acudir cualquier persona interesada en estas formaciones.