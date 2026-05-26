Modesto Fraga presenta en Santiago la reedición de su libro de poemas 'Do amor salgado'

El autor Modesto Fraga EC

Bo día:

El auto fisterrán Modesto Fraga continúa con la presentación de su libro de poemas 'Do amor salgado', reeditado por Aira Editorial.

Tras las presentaciones del pasado fin de semana en Fisterra y Corcubión, esta tarde será en Santiago, en la librería Couceiro (19.30 horas, Praza de Cervantes, 6) y contará con las intervenciones de César Lorenzo, editor, Miro Villar, escritor y profesor, y Luís González Tosar, escritor y presidente del Centro P.E.N de Galicia.

Con esta son ya cuatro las presentaciones de esta obra poética publicada por primera vez en 1997 tras ser galardonada con el IV Premio de Poesia O Grelo-Amigos de Galicia.