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Fisterra

La modernización de la central de la Fervenza, premio de Innovación Energética

Xeal consigue el galardón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia

Redacción
27/05/2026 17:18
Central da Fervenza de Xeal en Dumbría
Central da Fervenza de Xeal en Dumbría
Xeal
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La central hidroeléctrica de Fervenza, en Dumbría, acaba de recibir uno de los principales reconocimientos del sector energético gallego. Xeal ha sido distinguida por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) en los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026 gracias al proceso de modernización integral ejecutado en estas instalaciones históricas de la Costa da Morte. 

La compañía obtuvo el galardón en la categoría de Innovación energética, un reconocimiento que sitúa nuevamente a Fervenza como una infraestructura estratégica tanto para el sistema eléctrico gallego como para el tejido industrial y económico de la comarca. La actuación desarrollada por Xeal en la central no se limitó a una simple renovación de maquinaria. 

Fábrica de Xeal en Dumbría

Xeal acelera su modernización industrial y energética con nuevos equipos y mejoras

Más información

El proyecto supuso una actualización completa del funcionamiento técnico y operativo de las instalaciones para adaptarlas a las actuales exigencias energéticas y medioambientales. Entre las mejoras introducidas destacan la modernización de los sistemas de control y digitalización, una mayor capacidad de adaptación de la producción eléctrica a las necesidades de la red y el refuerzo de la seguridad en las instalaciones. 

La empresa también subraya los avances en eficiencia energética y comportamiento ambiental, además de la ampliación de la vida útil de la central como activo estratégico para el futuro energético de Galicia. Desde la compañía destacan que esta modernización permite situar la central “en estándares de alto nivel técnico, operativo y de gestión”, reforzando además la capacidad de respuesta ante los nuevos retos energéticos y de sostenibilidad. 

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 5 de junio en Santiago de Compostela durante la Gala de la Industria y Energía de Galicia, una cita en la que también serán reconocidas firmas y entidades como Estrella Galicia, Stellantis Vigo, Aluminios Cortizo, Voltfer, Litosoil, la Axencia de Turismo de Galicia y Talleres Marcos Gómez.

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