Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Más de 200 negocios de la Costa da Morte se suman a la campaña de bonos Activa Comercio

La delegada de la Xunta animó en Cee a sumarse a la iniciativa antes de que se agoten los descuentos

Redacción
28/05/2026 19:59
La delegada de la Xunta de visita en los comercios de Cee
La delegada de la Xunta de visita en los comercios de Cee
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este jueves dos establecimientos en Cee, Máis Deporte y Opticalia, para animar a los vecinos a hacer uso de los bonos Activa Comercio, cuyo plazo de solicitud abrió el miércoles y ya está registrando una elevada demanda, por lo que podrían agotarse en los próximos días. 

En la Costa da Morte hay más de 225 negocios adheridos a la campaña, una cifra que refleja “a confianza do pequeno comercio no programa, que beneficia tanto a establecementos como a consumidores”, según indicó Belén do Campo. La delegada de la Xunta destacó el impacto de la iniciativa para reforzar el comercio de proximidad y favorecer el consumo en los comercios locales, subrayando que es una media consolidada dentro de las acciones impulsadas por la Xunta en el marco del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030.

 Recordó que la convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y calcula movilizar alrededor de 8,5 millones en ventas en toda la comunidad. Además, señaló que la Xunta prevé destinar igualmente 5 millones durante 2026 a esta campaña pionera, con la que busca revalidar el éxito de una iniciativa que desde 2021 ya ha movilizado más de 122 millones de euros. 

Belén do Campo agradeció la implicación del sector comercial en la campaña, y según dijo, en solo un día ya se descargaron unos 120.500 en toda Galicia, en los cerca de 6.300 negocios adheridos. En la provincia de A Coruña hay 2.300 comercios participantes, y ya se han cambiado 308.000 euros en descuentos, movilizando cerca de 1,3 millones. Además, habrá sorteos en las redes Tik Tok e Instagram. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La delegada de la Xunta de visita en los comercios de Cee

Más de 200 negocios de la Costa da Morte se suman a la campaña de bonos Activa Comercio
Redacción
Belén do Campo en el simulacro que tuvo lugar en Fisterra este jueves

La Costa da Morte se prepara para los eventuales incendios del verano
A. Pérez Cavolo
La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, presidirá el acto de inauguración de la exposición

Cee clausura el mes de las Letras Galegas con una exposición de óleos de Fernando Lado ‘Ferny’
Redacción
Las representaciones sse llevarán a cabo en el Salón do VoluntariadoEl Salón de Actos do Voluntariado de Muxía acogió el espectáculo "Mariné e o xastre de Magalofes"

Muxía oferta su primer ciclo de teatro aficionado con una clara apuesta por el talento local
Redacción