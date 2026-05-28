Más de 200 negocios de la Costa da Morte se suman a la campaña de bonos Activa Comercio

La delegada de la Xunta de visita en los comercios de Cee Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este jueves dos establecimientos en Cee, Máis Deporte y Opticalia, para animar a los vecinos a hacer uso de los bonos Activa Comercio, cuyo plazo de solicitud abrió el miércoles y ya está registrando una elevada demanda, por lo que podrían agotarse en los próximos días.

En la Costa da Morte hay más de 225 negocios adheridos a la campaña, una cifra que refleja “a confianza do pequeno comercio no programa, que beneficia tanto a establecementos como a consumidores”, según indicó Belén do Campo. La delegada de la Xunta destacó el impacto de la iniciativa para reforzar el comercio de proximidad y favorecer el consumo en los comercios locales, subrayando que es una media consolidada dentro de las acciones impulsadas por la Xunta en el marco del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030.

Recordó que la convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y calcula movilizar alrededor de 8,5 millones en ventas en toda la comunidad. Además, señaló que la Xunta prevé destinar igualmente 5 millones durante 2026 a esta campaña pionera, con la que busca revalidar el éxito de una iniciativa que desde 2021 ya ha movilizado más de 122 millones de euros.

Belén do Campo agradeció la implicación del sector comercial en la campaña, y según dijo, en solo un día ya se descargaron unos 120.500 en toda Galicia, en los cerca de 6.300 negocios adheridos. En la provincia de A Coruña hay 2.300 comercios participantes, y ya se han cambiado 308.000 euros en descuentos, movilizando cerca de 1,3 millones. Además, habrá sorteos en las redes Tik Tok e Instagram.