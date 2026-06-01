Diario de Ferrol

Fisterra

Máis dun cento de alumnos comezan os exames da PAU no instituto Agra de Raíces de Cee

O alumnado dos centros de Baio, Vimianzo e Cee realiza as probas de acceso á Universidade na localidade ceense

Redacción
01/06/2026 19:59
Probas de Acceso á Universidade o pasado ano en Cee
IG
As Probas de Acceso á Universidade (PAU) comezan hoxe en toda Galicia, onde se examinan máis de 13.400 alumnos. Na Costa da Morte os estudiantes de Bacharelato dos institutos de Baio (Zas), Vimianzo e Cee examínanse no IES Agra de Raíces, como ocorre nos últimos anos, mentras que o resto do alumnado de Bergantiños desprázanse ata A Coruña para as probas. 

No instituto ceense son algo máis dun cento de mozos procedentes dos IES Maximino Romero de Lema (Baio), Terra de Soneira (Vimianzo), Fernando Blanco (Cee) e o propio Agra de Raíces. Sumando os alumnos de toda a zona que se examinan entre Cee e A Coruña superan os 300. A actividade no centro comezará ás 9.00 horas coa presentación do alumnado, aínda que a primeira proba non será ata as 10.00 horas, con Lingua Castelán e Literatura, que é obrigatoria para todos. 

O segundo exame será ás 12.00 horas, Historia de España ou Historia da Filosofía. Pola tarde continúan os exames, con varias materias optativas. Seguirán o vernes todo o día e o xoves sólo de mañá. Os dispositivos de seguridade para evitar que os alumnos copien serán a tónica dominante deste ano.

