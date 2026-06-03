El museo Fernando Blanco espera récord de visitas este verano

La agrupación teatral Silvardeiras de Allariz en el museo Cedida

El Museo Fernando Blanco de Cee espera un récord de visitas durante este año. Así lo certifican las reservas de 31 fechas realizadas por el grupo Fianteira Turismo, con sede en Sanxenxo, que prevé la llegada de unas 1.500 personas.

Además, en las dos últimas semanas llegaron más de cien personas al museo ceense, desde diferentes puntos de Galicia y de la comunidad de Madrid.