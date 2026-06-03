Fisterra
El museo Fernando Blanco espera récord de visitas este verano
En las dos últimas semana recibió a más de un centenar de visitantes
El Museo Fernando Blanco de Cee espera un récord de visitas durante este año. Así lo certifican las reservas de 31 fechas realizadas por el grupo Fianteira Turismo, con sede en Sanxenxo, que prevé la llegada de unas 1.500 personas.
Además, en las dos últimas semanas llegaron más de cien personas al museo ceense, desde diferentes puntos de Galicia y de la comunidad de Madrid.