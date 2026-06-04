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Fisterra

Cee abre junio con la obra “La niña del columpio”, las memorias de dos enfermos de esclerosis múltiple

El libro se presentará esta tarde en la biblioteca ceense 

Redacción
04/06/2026 22:25
Paula Carballeira con la alcaldesa de Cee
Marilar Alexandre con la alcaldesa de Cee
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El Concello de Cee abre los actos culturales del mes de junio con la presentación del libro “La niña del columpio”, escrito por Rebeca Cernadas y Miguel López. Se trata de una obra de memorias autobiográficas publicada por Medulia Editorial , que cuenta la historia de amor y superación real de sus propios autores, quienes conviven con esclerosis múltiple, con una discapacidad del 80%.

 Se presenta este viernes por la tarde (19.30 horas) en la biblioteca Francisco Mayán. Acompañarán a los autores, la alcaldesa, Margot Lamela, y la escritora y profesora Guadalupe Vázquez Formoso, quien guió a la pareja en todo el proceso.

 La siguiente propuesta llegará el sábado 13, con los grupos infantil y juvenil de la Escola de Teatro de Cee, que presentará “Unha de piratas”, “O rei nu” y “Catracoc”. El día 17 la Escuela Municipal de Música ofrecerá el tradicional festival de fin de curso. Teatro de adultos, baile deportivo y una exposición completarán las propuestas de este mes. La biblioteca ceense también despidió el Club de Lectura con Marilar Alexandre y su obra “As malas mulleres”.

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