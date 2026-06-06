El PSOE de Corcubión presentará una enmienda a la totalidad de la ordenanza de tráfico del Gobierno

Vista de Corcubión IG

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Corcubión anunció que presentará una enmienda a la totalidad de la ordenanza de tráfico impulsada por el grupo de gobierno del BNG. Según indican desde la agrupación, se trata de una propuesta alternativa que presenta cambios fundamentales “para protexer os dereitos dos veciños, como eliminar a posibilidade de instalar cámaras para multar”.

Los socialistas afirman que el Bloque mantiene la idea de instalar esas cámaras y que se establecen restricciones para la circulación durante todo el año, algo que, en su opinión, perjudicaría a los vecinos. El portavoz socialista, José Antonio Louro, pide a los demás grupos de la Corporación que apoyen su propuesta para tumbar así la ordenanza del Gobierno local.

“O pleno da corporación terá que escoller entre repetir a desfeita do ano pasado mantendo a ordenanza actual, legalizala apoiando a nova proposta do BNG ou eliminala apoiando a do PSdeG”, manifiesta José Antonio Louro. El Gobierno local pretende modificar esta ordenanza de tráfico, por lo que ha pedido a todos los grupos de la Corporación que presenten propuestas alternativas para introducir las mejoras necesarias.