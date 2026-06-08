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Fisterra

El instituto Fernando Blanco de Cee, finalista en los premios de Pódcast Escolar

Fue seleccionado en la categoría de Educación Secundaria para Adultos 

Redacción
08/06/2026 21:11
Entrega de los premios Podcast
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EC
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El instituto Fernando Blanco de Cee fue uno de los centros finalistas en la octava edición de los Premios de Pódcast Escolar Xosé Mosquera Pérez “O Vello dos contos”, organizado por Arraianos Producións. La entrega de los premios se llevó a cabo este lunes en el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. 

El centro ceense fue el único de la Costa da Morte que consiguió situarse entre los finalistas del certamen. Este año hubo un récord de participación con más 80 pódcasts recibidos de 60 centros educativos de toda la comunidad gallega. El trabajo presentado por el alumnado del Fernando Blanco quedó finalista en la categoría de Enseñanza Secundaria para personas adultas. 

El jurado estuvo formado por un grupo de personas de diferentes edades, docentes y periodistas. Además, durante el acto de entrega de los premios hubo muchas sorpresas, música en directo y un homenaje a la primera estrella mediática de Galicia, a través de una emisora radiofónica. Este concurso es uno de los más prestigiosos en este campo del panorama autonómico, reconociendo así la figura de Xosé Mosquera.

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