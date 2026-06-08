El presidente provincial  supervisa las obras en la carretera de Hospital a Brens, en Dumbría

Visita a las obras en Dumbría Cedida

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, comprobó este lunes el avance de las obras de ampliación y mejora de la carretera de Hospital a Brens, en Dumbría, en las que la Diputación invierte cerca de 1,7 millones de euros. En su visita, Formoso estuvo acompañado por el alcalde, Raúl González Lado.

Los trabajos afectan a un tramo de casi 3,8 kilómetros, comprendido entre los puntos kilométricos 2+100 y 5+890. Permitirán completar una intervención considerada fundamental para mejorar las comunicaciones del municipio y reforzar la seguridad viaria.

Los trabajos son ejecutados por la sociedad pública Tragsa con el objetivo de que se lleven a cabo con la mayor agilidad posible. “Esta decisión responde a la voluntad de la Diputación de dar una solución rápida y definitiva a una obra que llevaba demasiado tiempo paralizada”, explicó Valentín González Formoso. “El objetivo es que los trabajos avancen cuanto antes, con todas las garantías, y que esta carretera pueda estar finalizada en el menor plazo posible”, añadió.

Por su parte, el alcalde valoró el inicio de los trabajos como “un paso muy importante para mejorar una vía clave para el municipio”.

Cabe recordar que las obras fueron iniciadas en 2021, con un presupuesto inicial de 826.753 euros, pero las demoras en la ejecución y el posterior abandono de la empresa adjudicataria provocaron la resolución del contrato tras un largo proceso administrativo y judicial. El proyecto retomado ahora dará continuidad a las actuaciones previstas inicialmente, reparará los daños causados por el tiempo e incorpora mejoras adicionales.