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Fisterra

‘Muxía Itinerante’ sigue apostando por llevar la cultura por las distintas parroquias

El Feirón de Senande, observación astronómica, una ruta por Moraime, Onda en Nemiña, teatro y monólogos son las principales propuestas 

Redacción
11/06/2026 23:40
Roteiro con Xan Fernandez el pasado año
Roteiro con Xan Fernandez el pasado año
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El Concello de Muxía presentó la segunda edición de ‘Muxía Itinerante’, dentro del programa cultural que lleva a cabo junto con Horta Creativa. Tras el éxito de la primera edición, regresa con una programación que recorrerá los distintos puntos del municipio entre los meses de junio y septiembre, consolidándose como una de las grandes apuestas para descentralizar la cultura y poner en valor el territorio. 

El alcalde, Javier Sar, destacó que así se llega a todos los lugares del municipio, ya que “queremos que cada parroquia sexa protagonista e que os veciños e veciñas sintan que forman parte dunha programación pensada para todo Muxía”. Además, precisó así muestran la “riqueza cultural, paisaxística e patrimonial que temos ao longo de todo o territorio, ao tempo que xeramos espazos de encontro, convivencia e dinamización social”. 

La teniente de alcalde, Sandra Vilela, también incidió en la importancia de llevar la programación al rural, apostando por la descentralización. Entre las actividades destaca el Feirón de Senande, el 6 de julio; la jornada de Onda de Nemiña, el 31 de julio; la observación astronómica con Jorge Mira desde Touriñán, el 18 de agosto; un roteiro por Moraime con Xan Fernández Carrera, el 18 de julio; teatro y monólogos en Quintáns, Suxo, Merexo y Os Muíños.

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