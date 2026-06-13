Dumbría inició la cuenta atrás para el eclipse total del 12 de agosto

Charla impartida por el divulgador científico Óscar Blanco Cedida

El Concello de Dumbría celebró el pasado jueves la cuenta atrás para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto con una jornada formativa, a cargo del divulgador científico Óscar Blanco, quien ha presenciado nueve eventos astronómicos de este tipo. La charla, titulada ‘Eclipse solar. Experiencia eclipses’, se llevó a cabo en el Edificio Bitácora de O Ézaro, donde congregó a un numeroso público.

Vecinos, representantes políticos, miembros de Protección Civil de Dumbría, monitores Starlight, profesionales del sector turístico y aficionados a la fotografía acudieron a la charla, presentada por el alcalde, Raúl González.

Óscar Blanco hizo hincapié en la experiencia global de un eclipse, que no es solamente mirar al cielo, sino disfrutar de los cambios en el paisaje, en la fauna, la bajada de la temperatura, el cambio del viento, etc. También mostró métodos de observación indirecta para experimentar el eclipse en diferentes formatos y adaptado al público infantil.