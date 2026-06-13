El pleno de Corcubión da luz verde a un plan de inversiones de casi 770.000 euros

Vista de Corcubión EC

El pleno de Corcubión celebrado el pasado jueves aprobó dos modificaciones de crédito por 198.388 euros, que permitirán ejecutar un plan estratégico de inversiones por un importe total de 769.434,93 euros. El punto contó con el voto a favor del BNG y Sempre Corcubión, en tanto que PP y PSOE se abstuvieron.

El gobierno señala que este plan destaca por su alta eficiencia financiera. Así, los 198.388,95 euros de las modificaciones aprobadas en el pleno, procedentes del remanente municipal, supondrán el 25,8% de la inversión total. El Concello logró captar otros 571.045,98 euros de fondos externos (74,2% do total), lo que supone que por cada euro municipal se invierten 3,87 euros en la localidad, según apuntan fuentes municipales.

En cuanto al plan de inversión, el eje central de las actuaciones será la Praza de Castelao (Bien de Interés Cultural), que recibirá 345.000 euros para su repavimentación y humanización definitiva, con el objetivo de consolidar un modelo de espacio público protegido y accesible.

Otro de pilares del plan es el equilibrio territorial, por lo que se destinan 180.600 euros a infraestructuras en el rural y el frente marítimo, destacando la nueva fase de la senda marítima (124.000 euros) y el acondicionamiento del camino de San Andrés a O Vilar (56.600 euros).

El plan aprobado activa también partidas par la renovación total de equipos en los parques de Agra da Ribeira, San Roque y Campo do Rollo; la construcción de una nueva pista polideportiva; la mejora del saneamiento en la calle Antonio Porrúa y la instalación de una nueva caseta para el servicio de taxis; una nueva iluminación eficiente en la Casas da Cultura y la redacción del proyecto para la capilla del Pilar. Todas las obras fueron clasificadas como inversiones financieramente sostenibles (IFS), para garantizar su rigor.