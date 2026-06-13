XEAL y la Fundación Fernando Blanco de Cee impulsan nuevos programas culturales y educativos

Firma del convenio con Xeal Cedida

XEAL y la Fundación Fernando Blanco de Lema han firmado un convenio de colaboración para apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de distintos programas educativos y culturales promovidos por la centenaria entidad en Cee.

El acuerdo permite reforzar iniciativas ya en marcha, como la Rede de Patrocinadores, el programa educativo-cultural ‘O Mes da Fundación’ (previsto para octubre) y los Premios Académicos Fernando Blanco correspondientes al curso que ahora finaliza.

Se trata de actividades orientadas a fomentar la formación, la cultura y el reconocimiento del talento académico de la comarca. Con esta firma, XEAL se suma a las iniciativas impulsadas por la Fundación Fernando Blanco.

Justo Trillo, director de la división industrial de XEAL, puso en valor a “importancia de apoiar iniciativas que contribúan ao desenvolvemento educativo e cultural do entorno e que reforzan o vínculo da empresa coa comarca”.

En la misma línea, desde la Fundación destacaron que esta colaboración del XEAL, iniciada ya hace años, “é imprescindible para que a entidade siga a difundir a vida e legado de quen nunca esqueceu a súa vila, así como para impulsar programas”.

Destacan, además, “o sincero agradecemento a unha empresa que sempre valorou o papel histórico da Fundación, estando sempre disposta a prestarnos a súa inestimable colaboración no desenvolvemento das nosas liñas de traballo”.