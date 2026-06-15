Cee acoge esta semana la clausura de sus escuelas municipales de teatro y música

Una pasada actuación de la Escola de Música de Cee AEC

Las Escolas Municipais de Música e Teatro de Cee preparan sus festivales y estrenos para esta semana de fin de curso. Así, el auditorio Baldomero Cores acoge este miércoles (20.00 horas) al alumnado de la Escola de Música, que ofrecerá el tradicional festival de fin de curso y que servirá también para despedir a aquellos alumnos que finalizan sus estudios elementales.

Diferentes agrupaciones, actuaciones individuales y el estreno del piano de cola adquirido por el Concello serán algunos de los alicientes de una tarde llena de música y talento.

El fin de semana será el turno para el grupo de adultos de la Escola de Teatro de Cee, que el domingo (20.30 horas), se subirán al escenario para, bajo la dirección de Artur Trillo, representar ‘Segredos, enganos, verdades e mentiras’ y ‘O vello celoso’, dos divertidas piezas inspiradas en clásicos del teatro y la tradición popular. El precio de las entradas es de 2 euros.

Por otro lado, durante este mes se puede disfrutar en la sala de exposiciones de la muestra pictórica ‘Óleos en lámina’ de Fernando Lado.