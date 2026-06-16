Cee acoge el curso de verano de la UDC sobre turismo marinero, patrimonio marítimo e innovación social

Cartel Curso Veran UdC Cedida

La Costa da Morte será los días 25 y 26 de junio un punto de encuentro para la reflexión y el intercambio de conocimiento sobre el mar y su potencial como recursos turístico. La Universidade de A Coruña, a través de la Facultade de Turismo, organiza el curso de verano ‘Horizonte Azul: Turismo Mariñeiro, Patrimonio Marítimo e Innovación Social’, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la CMAT (Costa da Morte Asociación de Turismo), en el marco de las acciones de promoción y desarrollo turístico que impulsa la entidad con el apoyo de la Diputación.

El curso será presencial en la Casa da Cultura de Cee y está abierto a estudiantes, profesionales y público interesado en el tema, previa inscripción hasta el 23 de junio.

El curso abordará el patrimonio marítimo como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible de los territorios costeros, analizando el papel de las comunidades marineras, las cofradías y las entidades locales en su conservación, valorización turística y transmisión a las nuevas generaciones.

La actividad reunirá a especialistas del ámbito académico, representantes institucionales y profesionales vinculados al sector turístico y al mundo del mar. La inauguración contará con la presencia de la vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte de la UDC, Cristina Naya Riveiro; la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; el presidente de la CMAT, José Manuel López Varela; y la directora del curso, Iria Caamaño Franco.

Entre los contenidos previstos destacan mesas redondas sobre políticas públicas y cooperación empresarial en el desarrollo del turismo marinero, ponencias sobre interpretación del patrimonio marítimo, innovación social en las comunidades costeras, el papel de las mujeres del mar o la gobernanza territorial a través de ls Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).

La CMAT valora este tipo de iniciativas y apunta que el turismo marinero supone una oportunidad para poner el valor la identidad costera, diversificar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de desarrollo local a partir del patrimonio y de la cultura vinculada al mar.