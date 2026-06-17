El BNG de Muxía urge al gobierno local a reparar infraestructuras y equipamientos ruinosos

Collage de actuaciones que demanda el BNG de Muxia

El BNG de Muxía urge al gobierno local a que proceda a la reparación de diversas infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal que se encuentran en estado ruinoso. Señala que el BNG que hay varios ejemplos por todo el municipio desde el inicio del presente mandato, por lo que reclaman al gobierno “que se poña a traballar en serio, porque Muxía non pode esperar máis”.

El BNG apunta que hay “vías cheas de fochancas e cunetas cubertas de broza en moitas parroquias do concello, que fan a circulación perigosa pola falta de visibilidade e polo estado do firme”. También hacen hincapié en los accesos a las playas y sus equipamientos, así como en las fuentes y lavaderos, “que seguen igual de arruinados que durante o mandato de Santiago Toba, sen que se acometeran labores de reparación e de substitución, que son moi necesarias”.

La portavoz municipal del BNG, Mercé Barrientos, se reunió con el alcalde para trasladarle su preocupación por la situación.