El espectáculo “Excándalo en Redacción” se estrena en Cee el 19 de septiembre

Presentación de la obra "Excándalo en redacción" en Cee CRISTIAN_TRILLO

La compañía coruñesa Estudo Momento estrenará para toda Galicia su nueva montaje, “Excándalo en Redacción”, el próximo 19 de septiembre en Cee. Así lo anunciaron este miércoles durante la presentación de la obra en la Casa de Cultura ceense. Las entradas ya están a la venta.

Antes del estreno habrá una residencia artística en el auditorio Baldomero Cores de la misma localidad. El espectáculo es una comedia ambientada en el mundo del periodismo, que supone la continuación de “Escándalo en Palacio”, de Pedro Ruíz, que ya vieron más de 10.000 espectadores.

La alcaldesa, Margot Lamela, destacó la importancia de la residencia artística y el estreno de la función en la localidad, lo que supone una apuesta más por un “Cee vivo, dinámico e creativo”. También subrayó que las residencias suponen un importante retorno económico y de nuevo ratifican a Cee como referente cultural. En la presentación también estuvo el elenco de la obra, Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto; y el técnico de Cultura, Víctor Castiñeira.