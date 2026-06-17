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Fisterra

Suelta de cinco ejemplares de píllara en la playa de Carnota

La Xunta tienen monitorizados 100 nidos distribuidos en 23 playas y el 85% de ellos ya han sido protegidos 

Redacción
17/06/2026 17:45
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Momento de la suelta
Luis Polo
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Mª Pilar Arias, ha participado este miércoles en una nueva suelta de cinco píllaras en la playa de Carnota, una actuación que contribuye a los avances alcanzados por Galicia en la protección y recuperación de esta ave característica de los arenales del litoral gallego.

La delegada de la Xunta ha destacado los buenos resultados que está dando la recuperación de la píllara de las dunas en esta zona, un núcleo de reciente colonización de la especie desde 2024, pero en el que las parejas reproductoras están alcanzando importantes éxitos de cría.

Asimismo, ha puesto en valor que en estos momentos ya existen varias familias de píllaras creciendo en los arenales de la provincia de A Coruña, por lo que ha considerado fundamental la colaboración y la concienciación de las personas usuarias de las playas para compatibilizar el disfrute de estos espacios con la preservación de la biodiversidad.

En la segunda mitad del periodo reproductivo, en este momento están monitorizados 100 nidos distribuidos en 23 playas y el 85% de ellos ya han sido protegidos con perímetros y/o jaulones para evitar su depredación o destrucción.

La delegada ha recordado que, desde el inicio de este programa, han logrado volar un total de 187 polluelos, incluidos los cinco ejemplares liberados este miércoles. Una parte importante de estas aves se incorpora cada año a la población nidificante gallega, contribuyendo a la recuperación de la especie.

Medio ambiente

Departamento: C. de Medio Ambiente y Cambio Climático

Fecha de actualización: 17/06/2026

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