La Xunta probará este jueves las sirenas de emergencia de las presas de Xeal

Central da Fervenza de Xeal en Dumbría Xeal

La Xunta de Galicia realizará este jueves una prueba de activación de las sirenas de aviso a la población vinculadas a las presas gestionadas por Xeal, una actuación preventiva que permitirá comprobar el correcto funcionamiento de estos sistemas de alerta y familiarizar a la ciudadanía con el sonido que emitirían en caso de una emergencia real.

En concreto, en la presa de A Fervenza, la comprobación se realizará a las 10 horas y afectará a los concellos Dumbría y Mazaricos. A las 11.40 será la comprobación de las sirenas de la presa de Santa Uxía que afectará a Carnota, Dumbría y Mazaricos. La iniciativa se desarrollará en coordinación con personal de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, efectivos de Protección Civil de los municipios afectados y trabajadores de Xeal.

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El operativo forma parte de las medidas contempladas en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de Galicia (Inungal). Según explican desde la empresa, las pruebas persiguen un doble objetivo. Por una parte, verificar que los equipos de activación y las sirenas funcionan correctamente y, por otra, dar a conocer a la población el sonido de las alertas acústicas para que pueda identificarlo con facilidad en caso de una situación de riesgo.

Xeal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que estas comprobaciones no tendrán ninguna repercusión sobre la actividad cotidiana ni supondrán ningún riesgo para los vecinos de las zonas próximas a las presas. No obstante, las personas residentes en los lugares donde las señales acústicas serán audibles recibirán información previa sobre el desarrollo de la prueba y sobre las medidas de autoprotección previstas en los protocolos de emergencia.