Las Espeteiras Comunais regresan este verano a cuatro playas de la Costa da Morte 

Una de las espeteiras instaladas el pasado año en las playas locales Cedida

Las playas de Ézaro, Estorde, Quenxe y Sardiñeiro volverán a contar este verano con las Espeteiras Comunais, una iniciativa que combina recuperación de la tradición, inclusión social y concienciación ambiental a través del juego compartido en espacios públicos. El proyecto regresa gracias a la colaboración entre la cooperativa cultural Azul mais Verde, la asociación Aspadex y los ayuntamientos de Dumbría, Cee, Corcubión y Fisterra.

La inauguración de esta nueva edición tendrá lugar esta semana. El jueves 26 se instalarán las espeteiras en las playas de Ézaro y Quenxe, mientras que el martes 30 será el turno de Estorde y Sardiñeiro. Los promotores invitan a los vecinos a participar en la colocación de los juegos, que permanecerán disponibles durante los meses de julio y agosto. La iniciativa nació en el verano de 2025 tras obtener el primer premio del Certame de Proxectos Singulares de la Diputación de A Coruña.

Su continuidad este año responde al compromiso adquirido por las entidades impulsoras y los cuatro municipios participantes. La espeteira es un mueble tradicional de las cocinas rurales gallegas, especialmente presente en las provincias de Ourense y Pontevedra. Se trataba de un armario abierto donde se guardaban utensilios domésticos. El proyecto recupera este elemento patrimonial y lo adapta al espacio público para convertirlo en un punto de encuentro comunitario del que cuelgan objetos de juego destinados al uso colectivo.

Diseñadas y construidas por el ebanista Frank Buschmann, socio de Azul mais Verde junto a María Bella, las estructuras están elaboradas con madera de pino gallego y acabadas mediante técnicas tradicionales utilizando harina, óxidos, linaza, cola de conejo y jabón. De ellas cuelgan rastrillos, palas, cubos, pelotas y otros elementos inspirados en herramientas y objetos tradicionales gallegos. Todos los materiales son naturales y biodegradables.

Además, parte de estos utensilios son elaborados conjuntamente por Buschmann y personas con discapacidad intelectual vinculadas a Aspadex, que participan activamente en el desarrollo del proyecto. Además de las instalaciones permanentes en las playas, Azul mais Verde y Aspadex desarrollarán talleres y actividades dirigidas a niños y jóvenes a través de los programas municipales de ocio. El objetivo es fomentar valores como el cuidado compartido, el respeto por los bienes comunes, la conciencia ecológica y la convivencia.