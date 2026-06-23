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Fisterra

Correos lanza en Fisterra cuatro sellos dedicados a los símbolos más universales del Camino de Santiago

Redacción
23/06/2026 11:37
Montse González, directora de Correos en Fisterra
Montse González, directora de Correos en Fisterra
Cedida
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La oficina de Correos de Fisterra ya dispone de una nueva colección de sellos conmemorativos dedicada a algunos de los símbolos más reconocibles del Camino de Santiago. La iniciativa pone en valor la dimensión internacional de la Ruta Jacobea a través de cuatro emisiones inspiradas en la flecha amarilla, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino, elementos que identifican el Camino en cualquier rincón del mundo. 

Los nuevos sellos ya pueden adquirirse en la oficina postal de Fisterra, uno de los destinos más emblemáticos para miles de peregrinos que cada año prolongan su viaje hasta el fin de la tierra. La colección forma parte de la serie TUSELLO de Correos y permite enviar correspondencia a distintos destinos internacionales en función de la tarifa asociada a cada diseño.

Así, la flecha amarilla corresponde a la tarifa A para envíos nacionales dentro de España; la concha amarilla se vincula a la tarifa B para destinos europeos; la vieira representa la tarifa C, destinada al resto del mundo excepto Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda; mientras que las botas de peregrino identifican la tarifa D para estos últimos países. 

Cada una de las emisiones se comercializa en paquetes de cinco unidades de la misma tarifa y cuenta con una tirada inicial de 68.000 ejemplares. Además de en las principales oficinas de Correos situadas a lo largo de las rutas jacobeas, también pueden adquirirse a través de los canales especializados de filatelia de la empresa postal.

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