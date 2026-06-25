La Xunta comparte con el sector turístico de la Costa da Morte la experiencia en cicloturismo del estadounidense Jeff Olson

Visita de Jeff Olson (iz.) a Fisterra Cedidas

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este jueves en la presentación de la conferencia 'Desde el Gran Cañón al Empire State Trail y al Camino de Santiago', impartida por Jeff Olson en el salón de actos del consistorio de Fisterra. Jeff Olsen es el exasesor de la Casa Blanca en materia de movilidad sostenible y una de las figuras de referencia internacional en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte y desarrollo turístico.

Impulsor de grandes proyectos ciclistas como la ruta del Gran Cañón de Colorado y el Empire State Trail de Noticia York, Olson es también autor del libro 'The Third Mode: Towards a Green Society' y un destacado prescriptor del destino Galicia nos Estados Unidos. Durante su estancia esta semana en la comunidad está conociendo diferentes enclaves gallegos así como las oportunidades del territorio para el desarrollo del cicloturismo.

En su intervención, el director de Turismo destacó la apuesta de la Xunta por un modelo turístico sostenible y de calidad, en el que el cicloturismo desempeña un papel cada vez más relevante. Galicia cuenta con la singularidad de ser la única región europea en la que confluyen y finalizan dos grandes itinerarios de la red EuroVelo, la EuroVelo 1 y la EuroVelo 3, ambos con final en Cabo Fisterra, uno de los grandes símbolos del cicloturismo continental. Además, el interés por la bicicleta también se refleja en el Camino de Santiago, que suma ya este año 8.675 peregrinos que realizaron la ruta en bicicleta.