Detenido en Fisterra por agredir con dos cuchillos a guardias civiles y morder a uno en una pierna

Los cuchillos usados por el autor de la agresión en Fisterra Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Corcubión han detenido a un varón en el término municipal de Fisterra como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos, señala un comunicado, se desencadenaron tras recibir un aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) en el que varios vecinos alertaban de una fuerte discusión conyugal en el interior de una vivienda. Al personarse de inmediato en el lugar, la patrulla actuante pudo observar diversos enseres esparcidos en la vía pública exterior y escuchar gritos procedentes del interior del inmueble.

Al llamar a la puerta con el fin de verificar la seguridad de los moradores, los agentes de la Guardia Civil fueron recibidos por un hombre en un elevado estado de agitación y agresividad, quien mostraba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas.

Detenido un hombre por tres robos con fuerza en locales de Vimianzo y Camariñas Más información

El individuo presentaba restos de sangre en su cuerpo y portaba en la mano la hoja de un cuchillo sin mango, manifestando que su pareja ya había abandonado la vivienda.

A pesar de los intentos de mediación del personal de la Guardia Civil, se reintrodujo en el domicilio para salir de nuevo blandiendo un cuchillo en cada mano y abalanzándose de forma directa y hostil contra los agentes.

Ante el riesgo inminente para la integridad física de los allí presentes, los guardias civiles procedieron a su reducción y posterior detención. En este despliegue de seguridad se contó con la valiosa colaboración de un agente de la Guardia Civil que se encontraba libre de servicio y que, al ser vecino del inmueble, intervino con celeridad para neutralizar la agresión.

Como consecuencia de la fuerte resistencia opuesta por el detenido durante el forcejeo, uno de los guardias civiles sufrió una herida por mordedura en una pierna, motivo por el cual requirió traslado y asistencia sanitaria en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. El detenido, que también presentaba lesiones leves derivadas de la reducción, fue evacuado en ambulancia al mismo centro hospitalario bajo custodia policial debido a su estado de alteración.

El detenido y las diligencias policiales instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Corcubión.