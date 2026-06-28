Nuevos voluntarios de Protección Civil de la Costa da Morte finalizan su formación básica en Dumbría

Curso básico de Protección Civil organizado en Dumbría P.C. Muxía

Dumbría acogió la jornada de clausura del Curso Básico de Protección Civil, una acción formativa dirigida a la incorporación de nuevos voluntarios de las agrupaciones de Corcubión, Camariñas, Dumbría, Laxe, Vimianzo, Fisterra y Muxía. La última sesión estuvo centrada en el módulo de incendios, combinando formación teórica y práctica para dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para intervenir con seguridad y eficacia en la extinción de fuegos incipientes.

Durante la jornada se abordaron aspectos como la teoría del fuego, la clasificación de los incendios según el combustible y el manejo de extintores y mangueras. Según destacó la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, organizadora del curso, esta formación permitió a los participantes adquirir las habilidades básicas necesarias para afrontar las primeras actuaciones en situaciones de emergencia, reforzando así la preparación de los futuros integrantes del servicio.

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El curso fue promovido y organizado por la AVPC de Muxía, con el apoyo financiero de la Diputación da Coruña y la homologación de la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). Con la finalización de esta última jornada concluye una etapa formativa considerada fundamental para la incorporación de nuevos efectivos a las agrupaciones de Protección Civil de la comarca. Desde la organización subrayan que la formación continua constituye una herramienta esencial para mejorar la capacidad de respuesta y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La AVPC de Muxía quiso agradecer además la colaboración del Concello de Dumbría por la cesión de las instalaciones y el apoyo prestado durante el desarrollo del curso, al tiempo que felicitó a todo el alumnado por su participación y compromiso. La incorporación de nuevos voluntarios permitirá reforzar el trabajo que desarrollan estas agrupaciones en tareas de prevención, apoyo en emergencias, protección de eventos y colaboración con los distintos servicios de seguridad y emergencias de la Costa da Morte.