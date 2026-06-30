Margot Lamela: "Este verán o plan está en Cee"

Víctor Castiñeira, Margot Lamela y Sara Rodo en la presentación del Verán Cultural MN

El Concello de Cee presentó este martes su Verán Cultural, con una extensa programación para todos los públicos, que va desde exposiciones hasta festivales, curso de verano, el Memorial Manuel Rebollar, cine, recitales poéticos o la Semana de Teatro, entre otras cosas. La alcaldesa, Margot Lamela, invitó a disfrutar de las actividades y destacó que “este verán o plan está en Cee”.

La regidora subrayó que no se trata de una simple programación cultural, sino de una declaración de intenciones para un “Cee vivo que aposte polo talento, que apoie as asociacións, que reciba aos visitantes e que nos faga sentir orgullosos aos que vivimos aquí”, convencida de que será “un dos mellores veráns que lembraremos”.

El programa arranca el 3 de julio con la exposición “Aldea madeira”, de Manuel Canosa, que invitará a adentrarse en la naturaleza de la Costa da Morte a través de sus pájaros policromados. Todos los viernes (excepto el 24 de julio y el 14 de agosto) los niños de entre 4 y 12 años podrán disfrutar de las “biblioaventuras” en la Biblioteca Pública Francisco Mayán. Allí también habrá cuentacuentos como “A fabrica da luz”, el 23 de julio.

El 24 de julio Os Bolechas presentarán el espectáculo “O karaoke deportivo”, y el domingo 26 se celebrará el II Festival de Verán Novo Viana. Entre el 29 y el 31 de julio se impartirá el III Curso de Verán Cátedra Fundación San Rafael y Universidade de A Coruña, dirigido por el doctor Francisco Blanco García, que este año girará entorno al cáncer, la obesidad y la ataxia da Costa da Morte.

El 1 de agosto se inaugura la exposición “Entre as flores” de la coruñesa Mónica Coto, el mismo día que se celebra el XV Memorial Manuel Rebollar, en el que se reunirán las bandas de Padrón y Cee. El día 2 será el turno de las agrupaciones de baile de las asociaciones Terra de Sena, Novo Viana y Pedras Miúdas, mientras que entre el 3 y el 8 de agosto, los poetas del Batallón Literario da Costa da Morte tomarán las calles de Cee.

Entre el 4 y 7 de agosto se llevará a cabo el ciclo Cine na rúa, con cuatro proyecciones. El sábado 8 tendrá lugar el XXIII Certame de Habaneras, que organiza la Coral Polifónica Costa da Morte, que compartirá escenario con el Coro Musical Errante, de Sariego (Asturias) y la Coral Polifónica de Meira (Lugo).

El día 9 se celebrará la gala del I Certame Batallón Literario da Costa da Morte, que será presentada por la poetisa Yolanda Castaño. Las calles también se llenarán de música los días 10, 11 y 12 con los conciertos de Virtual Project, Fer Blanco e Lucas Llumá y Charo Quicler & Jazz Band.

El 13 de agosto será el pistoletazo de las fiestas da Xunqueira con la lectura del pregón a cargo de la escritora Rocío Leira. Es la primera vez que una mujer es la pregonera de las fiestas, tal como destacó la regidora. "Non é un trámite máis, é unha declaración de intencións, un acto de xustiza e de honra inmensa". Al acto se sumará la actuación de Unto Vello. El día 17 habrá una exhibición del Club Arte e Movemento.

Entre los días 18 y 23 de agosto volverá la Semana de Teatro ÁesCEna!, uno de los eventos de referencia del verano en la localidad, que traerá compañías y figuras de referencia en la escena gallega como Teatro do Noroeste, Malasombra o Avelino González.