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Fisterra

El BNG de Cee pide el pintado de las plazas de aparcamiento

Señala que alrededor de 60 plazas de aparcamiento se fueron deteriorando en el centro ceense

Redacción
01/07/2026 22:37
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
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El BNG de Cee señala que en los últimos tiempos alrededor de 60 plazas de aparcamiento se fueron deteriorando en el centro ceense, con el arreglo de varias zonas. Por ello, los nacionalistas solicitan que se pinten las plazas existentes en el centro del pueblo, sobre todo las situadas alrededor del centro de salud.

“Un día calquera e a calquer hora pódese comprobar nesa zona como se perden ducias de prazas ao non haber zonas pintadas, quedando espazos moi grandes entre vehículos ou simplemente non deixando o coche todo o ben que sería recomendable. Esta situación non é culpa dos conductores e conductoras, senón de non ter o espazo correctamente pintado", declaró Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee.

En la misma petición, el BNG también solicita la colocación de aparcabicis en la zona del colegio Vila de Cee.

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