El Camiño do Litoral de Galicia estrena aplicación para recorrer los 1.373 kilómetros

Los asistentes al acto de este miércoles posan ante el Parador David Cabezón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles el estreno de la aplicación del Camiño do Galicia, que incluye las 52 etapas para recorrer la costa gallega a través de 1.373 kilómetros desde Ribadeo (Lugo) hasta A Guarda (Pontevedra).

Tras el acto 'Un año gestionando nuestro litoral', en el Parador de A Costa da Morte, en Muxía , Rueda ha inaugurado la primera señal que marca el Camino del Litoral de Galicia, en un proceso de instalación de hitos que terminará a lo largo de este mes de julio.

El Camiño do Litoral de Galicia suma 1.373 kilómetros en 78 municipios, pensado para hacer a lo largo de 52 etapas.

Junto a esta primera señal, la ruta por la costa gallega estrena una aplicación, sobre la que el presidente de la Xunta ha anticipado que mejorará a lo largo del tiempo y espera muchísimas descargas.

"Además de algo muy útil es casi como un símbolo de todo lo que tenemos y cómo poder disfrutarlo", ha apuntado Rueda, que ha bromeado sobre que no pensó que la herramienta para móviles fuese a llegar a tiempo.

Esta aplicación sirve para hacer el Camiño do Litoral, para ir desde Ribadeo hasta A Guarda por la costa o acabar en Tui (Pontevedra), con otra etapa a través de un camino fluvial que sube el río Miño.

Incluye todas las etapas con un buscador para acotarlas por zonas o solo buscar las que tienen bandera azul y permite ordenarlas de norte a sur y de sur a norte.

Cada etapa incluye la condición del camino, la distancia total, la pendiente media, el tipo de firme, la dificultad, el tiempo estimado a pie y el tiempo estimado en bicicleta, además de un perfil altimétrico y el recorrido.

Está traducida a gallego, español, inglés y portugués y posibilita realizar la navegación desde la propia aplicación, además de descargar el trazado de la ruta para aquellos tramos que no tienen conexión.

Junto a este sistema, a lo largo del recorrido habrá más de 250 señales en total con un QR para descargar la aplicación y está disponible una página web con toda la información.