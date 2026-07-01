El gerente del Sergas analiza las necesidades del hospital de Cee

El gerente del Sergas visitó el hospital de Cee este miércoles EC

El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León Mateos, visitó este miércoles el Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee para conocer de primera mano la situación del centro y planificar las futuras necesidades asistenciales.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; por la directora de distrito, Carmen Otero, y por la subdirectora de Enfermería, María Lema; tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento del nuevo hospital de día oncológico que recientemente se puso en marcha en el hospital Virxe da Xunqueira. Además, pudo supervisar el funcionamiento de las urgencias, que disponen de unas instalaciones completamente renovadas desde el 2024.

El gerente del Sergas avanza así en su ronda de visitas a los hospitales comarcales, que ya lo llevó a los centros de Monforte de Lemos y de O Salnés. La Xunta realiza un gran esfuerzo por la potenciación de estos centros, "consolidando as melloras continuas orientadas a incrementar a súa capacidade asistencial e optimizar a xestión global dos recursos públicos", tal como explican desde el Sergas.

Los encuentros con responsables de la gestión sanitaria de los distritos sirven para abordar las diversas realidades y horizontes de los centros, tanto en el ámbito organizativo como en el estructural y tecnológico.