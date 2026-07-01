Rueda reivindica en Muxía la gestión del litoral como "la mejor garantía"para proteger el territorio e impulsar la economía 

Visita de Rueda este miércoles al Parador de Muxía (1) David Cabezón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este miércoles que la gestión autonómica del litoral es "la mejor garantía" para proteger el territorio e impulsar la economía en la costa gallega.

Así lo ha subrayado en un acto en Muxía este miércoles, cuando se cumple un año desde que se hizo efectiva la transferencia de las competencias del litoral a Galicia.

"Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa, cuidándola y preservándola para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro", ha señalado el titular del Gobierno gallego.

Durante el acto conmemorativo, en el que ha estado acompañado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, Alfonso Rueda ha puesto en valor que la gestión directa ha supuesto también un impulso "fundamental" para la estabilidad de la cadena mar-industria.

Asimismo, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el responsable autonómico ha destacado la "agilidad" a la hora de otorgar permisos y concesiones, ya que tras la asunción de esta competencia se han resuelto más de 1.800 concesiones y autorizaciones "gracias a la simplificación administrativa de manera digital y a la unificación de tasas".

Además, ha ensalzado que la Administración autonómica ha fomentado durante este año la actividad turística autorizando por primera vez la apertura ininterrumpida de más de 900 servicios de temporada desde Semana Santa hasta el 31 de octubre.

Otra de las iniciativas, ha recordado, ha sido la senda del litoral, de la cual se ha presentado este miércoles la aplicación oficial y los elementos de señalización.

Esta ruta, que está previsto que se ponga en servicio el próximo mes, abarca 1.300 kilómetros divididos en 52 etapas, conectando 78 ayuntamientos desde Ribadeo hasta A Guarda.