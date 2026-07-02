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Fisterra

El Mercado de las Rutas do Mar de Muxía los días 8 y 9 de agosto culminará con el concierto de Luar na Lubre 

El lunes 6 abrirá el plazo de inscripción de los puestos participantes 

Redacción
02/07/2026 18:19
Presentación del cartel de las Rutas do Mar de Muxía
Presentación del cartel de las Rutas do Mar de Muxía
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El Concello de Muxía inicia los preparativos para el Mercado das Rutas do Mar, que se celebrará los días 8 y 9 de agosto en la localidad. El lunes 6 abre el plazo de inscripción para los asistentes, que se prolongará hasta el 24 de julio. El día 27 habrá una primera reunión organizativa con los participantes.

 El alcalde, Javier Sar; la concejala de Cultura e Festas, Sandra Vilela; y la técnica de Cultura, Miriam Carril, presentaron ayer el cartel de la décimo octava edición, que tendrá como broche de oro el concierto de Luar na Lubre, que cerrará la programación la noche del domingo 9. Como es habitual, el evento convertirá a Muxía en un gran escaparate de su tradición marinera, con una amplia programación para todos los públicos.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de animación musical durante todo el fin de semana, espectáculos y numerosas actividades, que recrearán el ambiente marinero que caracteriza esta celebración. También habrá numerosos puestos de artesanía y gastronomía, con productos tradicionales y degustaciones de diferentes elaboraciones preparadas para la ocasión. Como novedad, el domingo la tradicional degustación de pescado vendrá acompañada de una sorpresa que se irá conociendo próximamente.

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