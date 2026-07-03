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Diario de Ferrol

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Fisterra

O Feirón de Senande, en Muxía, recobrará a vida o luns 6 de xullo

Haberá artesanía, música e gastronomía para recuperar esta feira tradicional na comarca 

Redacción
03/07/2026 13:55
Cartel do Feirón de Senande, en Muxía
Cartel do Feirón de Senande, en Muxía
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A aldea de Senande, no municipio de Muxía, celebrará o seu trdicional Feirón o vindeiro luns 6 de xullo. Dende ás 11:00 horas haberá postos de artesanía, comida, produtos ecolóxicos e agrícolas. A esa hora tamén se levarán a cabo dous obradoiros gratuitos, un de percusión e outro de palla trenzada para as persoas interesadas. O de palla trenzada xa esgotou as entradas. A partir das 13:00 horas está previsto exhibición de danza tradicional de Vilatoste, para seguir con sesión vermú a cargo de Xaramiños do Corpiño.

Ás 16:30 horas darán comezo os concertos. Estará en Senande a música tradicional de Os Melidaos, grupo do que forma parte o muxián Felipe Sar Pose, moi comprometido coa difusión da cultura en Muxía, e máis a banda Tona, liderada por Miguel Cernada, antigo membro da mítica Terbutalina, que fundou este proxecto que mestura a música tradicional galega con estilos como o rock, pop e blues, dando como resultado unha música animada, divertida e moi bailable.

O Feirón de Senande forma parte da programación de Muxía Itinerante, un programa de actividades pensadas para levar á cultura a distintas localizacións do Concello de Muxía, descentralizando así a oferta cultural para chegar a máis lugares da comarca.

A aldea de Senande celebraba unha feria moi popular en toda a comarca cada primeiro luns de mes, onde se reunían persoas de toda a zona. O mercado de gando era uno dos puntos fortes desta feria, que agora desapareceu. Con esta iniciativa, o Concello de Muxía e Horta Creativa pretenden recuperar a memoria dunha das feiras máis importantes en toda a contorna, polo que a aldea de Senande, recobra a vida o vindeiro 6 de xullo. 

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