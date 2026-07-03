Rutas al Monte Pindo, Fervenza do Ézaro y propuestas en familia, en el verano de Dumbría

Festa da Familia de Berdeogas en una pasada edición IG

El Concello de Dumbría ha diseñado un intenso programa para este verano, entre las que destacan el espectáculo audiovisual de la Fervenza do Ézaro, las visitas guiadas al Monte Pindo o las distintas propuestas para disfrutar en familia.

Regresa un verano más O eco do Ézaro, el espectáculo audiovisual de la Fervenza do Ézaro (Dumbría). Tendrá lugar las noches de los viernes y sábados desde el 10 de julio hasta el 19 de septiembre (ambos incluidos), en horario de 22.30 a 00.30. Además de los espectáculos nocturnos, la Fervenza do Ézaro ya constituye un espectáculo por sí misma durante todo el año, por lo que se espera una nueva avalancha de visitantes durante este verano.

También vuelven las rutas por el Monte Pindo los jueves y los sábados de los meses de julio, agosto y septiembre. Es necesario inscribirse para poder participar.

Durante todo el mes de julio tendrá lugar una intensa actividad en las diferentes casas de cultura del municipio, que darán comienzo el día 7 en O Conco, en Dumbría. Hasta el día 10 habrá diversas propuestas con la asociación Morra o Demo.

Continuarán el día 11 con la Foliada das Neves, en Buxantes (19.00 horas), títeres en O Conco (martes 14), narración oral con Carmen Domech (día 17), la Festa da Familia de Berdeogas el domingo 19, teatro y cuentacuentos en O Conco los días 21 y 22, espectáculo familiar en Olveiroa el día 26 y cuentacuentos musical A Corva el día 30 en O Conco para rematar el mes.