Los pájaros de Manuel Canosa ya vuelan en la Casa de Cultura de Cee

Exposición de Manuel Canosa en Cee Fernando Fraga

La Casa de Cultura de Cee acoge la exposición "Alas de madeira", de Manuel Canosa Santamaría, que fue inaugurada este viernes. El técnico de gestión cultural, Víctor Castiñeira, que intervino en nombre de la alcaldesa, Margot Lamela, que se encontraba en una sesión plenaria, además de elogiar la trayectoria del autor de la muestra, inició en que las obras no son sólo representaciones de aves, sino el resultado de un diálogo paciente entre la materia y el color.

Manuel Canosa, por su parte, además de agradecer al Concello esta posibilidad, realizó un recorrido por su infancia y como siempre le gustó trabajar con la madera, aunque a lo largo de su vida también trabajó con otros materiales, entre ellos los dientes de cachalote que le entregaban algunos de los empleados de factoría ballenera de Caneliñas.

También hizo mención a una pieza especial, la de un pájaro que ya está extinguido pero que pudo realizarse gracias a una reproducción que se conserva en el Museo de Paleontología de Castilla La Mancha, para rematar con una anécdota sobre una disputa entre los artistas Miguel Ángel y Leonardo sobre qué arte importante, la pintura o la escultura. En este sentido, gana Manolo Canosa, puesto que su exposición aúna los dos mundos gracias a la policromía de sus pájaros, lo que les confiere una vida y personalidad únicas.

Exposición de Manuel Canosa en Cee Fernando Fraga

La madera empleada para hacer los pájaros de la muestra es de boj (buxo) y de castaño principalmente. "Madeira que garda nas súas vetas a memoria dos nosos montes, a mesma terra que sostén as árbores onde as aves aniñan e cantan. Cada peza exposta é un exercicio de paciencia, observación e destreza técnica. Os matices da cor non só buscan replicar a natureza, senón capturar a luz e a esencia vital de cada especie", subrayó Víctor Castiñeira.

"Alas de madeira" es un refugio artístico "onde como espectadores podemos achegarnos á fraxilidade e beleza das aves da Costa da Morte a través destes paxaros q ue nos levan a otros tempos, xa que, por desgraza, algunhas das especies xa son moi difíciles de ver ”, añadió Castiñeira.

El acto contó con la interpretación al violín de Ana y Mariña López Canosa, nietas del autor de la exposición. Contó con un numeroso público, entre ellos Xosé M. Penas Patiño, coautor de la obra "Guía das aves de Galicia".