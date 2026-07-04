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Fisterra

Nuevo foro de debate en el Casino de Corcubión

En esta primera charla se abordó la influencia literaria a la hora de cambiar la realidad

Redacción
04/07/2026 13:30
Debate en el Casino de Corcubión este viernes
Foro de debate en el Casino de Corcubión este viernes
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El Centro Recreativo y Cultural de Corcubión acogió este viernes la presentación del nuevo foro de debate "El ágora de Corcubión", un proyecto que en palabras de sus promotores (José Mayo y Abraham Trillo) se define como "un espacio sereno y multidisciplinar abierto al diálogo e intercambio de ideas sobre la cultura y la sociedad".

La charla abordó la influencia que tiene la ficción literaria a la hora de cambiar la realidad. Cada mes se tratarán diferentes temas a cargo de un grupo muy variado de conferenciantes. 

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