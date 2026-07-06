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Fisterra

Fisterra instala señalización luminosa en cinco pasos de peatones

Se instalarán en Sardiñeiro, la avenida da Anchoa y el entorno del CEIP Mar de Fóra

Redacción
06/07/2026 21:18
Instalación de pasos de peatones luminosos en Fisterra
Instalación de pasos de peatones luminosos en Fisterra
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El Concello de Fisterra pondrá en marcha en los próximos días una actuación destinada a mejorar la seguridad vial mediante la instalación de señalización luminosa en varios pasos de peatones del municipio. La intervención, impulsada por la Concejalía de Seguridad, busca aumentar la visibilidad de los viandantes y contribuir a la prevención de accidentes en las zonas con mayor tránsito peatonal.

Los trabajos se llevarán a cabo en un total de cinco pasos de peatones distribuidos entre el lugar de Sardiñeiro, donde se actuará en dos cruces; la avenida da Anchoa, también con dos pasos de peatones; y el entorno del CEIP Mar de Fóra.

Desde el gobierno local explican que esta medida forma parte de las actuaciones previstas para avanzar hacia una movilidad más segura y adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes, reforzando especialmente aquellos puntos donde confluyen un mayor número de peatones.

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