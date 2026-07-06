Fisterra instala señalización luminosa en cinco pasos de peatones

Instalación de pasos de peatones luminosos en Fisterra Cedida

El Concello de Fisterra pondrá en marcha en los próximos días una actuación destinada a mejorar la seguridad vial mediante la instalación de señalización luminosa en varios pasos de peatones del municipio. La intervención, impulsada por la Concejalía de Seguridad, busca aumentar la visibilidad de los viandantes y contribuir a la prevención de accidentes en las zonas con mayor tránsito peatonal.

Los trabajos se llevarán a cabo en un total de cinco pasos de peatones distribuidos entre el lugar de Sardiñeiro, donde se actuará en dos cruces; la avenida da Anchoa, también con dos pasos de peatones; y el entorno del CEIP Mar de Fóra.

Desde el gobierno local explican que esta medida forma parte de las actuaciones previstas para avanzar hacia una movilidad más segura y adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes, reforzando especialmente aquellos puntos donde confluyen un mayor número de peatones.