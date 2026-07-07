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Fisterra

Últimos días para participar en el Día da Bicicleta de Cee 

La prueba será el sábado 11 de julio y el plazo para anotarse termina este jueves 

Redacción
07/07/2026 19:59
Participantes en el Día da Bicicleta el pasado año
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El próximo sábado 11 de julio Cee celebra la edición número 23 del Día da Bicicleta, una actividad enmarcada en la programación deportiva municipal del verano, que pretende fomentar el uso de la bicicleta y hábitos saludables. 

En total recorrerán unos 13 kilómetros, con punto de salida y llegada en la Praza 8 de Marzo. La salida será a las 11.00 horas y los participantes deberán de concentrarse media hora antes. La llegada se prevé para las 13.00 horas. 

El plazo de inscripción rematará este jueves a las 14.00 horas. Los interesados podrán anotarse en la oficina de deportes, en el teléfono 981745100 o en el correo deportes@cee.gal. 

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