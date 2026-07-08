Corcubión retrocederá al medievo entre el 24 y el 26 de julio 

Mercado Medieval de Corcubión en una edición anterior IG

Los vecinos de Corcubión regresarán de nuevo al medievo durante los días 24, 25 y 26 de julio durante el Mercado Medieval, que llega a su vigésimo cuarta edición. El ambiente festivo ya se nota en el pueblo, donde cuelgan unos cincuenta nuevos pendones elaborados por un grupo de costureras y voluntarios.

Los organizadores quisieron agradecer públicamente el trabajo realizado por Marina Mouzo, Ana Fidalgo y Lolita Trillo, responsables de la confección de los elementos decorativos tras semanas de preparación y así lo reiteraron durante la presentación del cartel la tarde del martes en la casa consistorial.

La edición de este año contará con varias novedades, aunque mantendrá el formato habitual de tres jornadas, con numerosas actividades y espectáculos de todo tipo. En total serán más de 220 propuestas, entre espectáculos de teatro, danza, música o lucha. El programa completo se publicará en los próximos. Durante la presentación, Jan Lamas, uno de los organizadores, también anunció que este será el último año del equipo que se hizo cargo del evento en el año 2023 para evitar su desaparición, por lo que confían en que entre savia nueva para continuar con el legado.

La actriz corcubionesa Judith Fernández, de la película “Rondallas”, será la pregonera del mercado el sábado 25 a las 12.30 horas, aunque ya abrirá el viernes 24 a las 11 de la mañana. Desde primeras horas habrá espectáculos de animación, actuaciones musicales y variedad de propuestas, además de los puestos de artesanía y gastronomía. El desembarco, que es uno de los principales atractivos de la feria, se llevará a cabo en la playa del relleno a partir de las ocho de la tarde por la coincidencia de las mareas.

Para calentar motores en los días previos del Mercado Medieval preparan dos nuevas propuestas. Se trata de una exposición de Playmobil que recreará el desembarco, y se podrá ver a partir del día 15 en la antigua cárcel, y la Milla Medieval, el miércoles 22. Los interesados deberán inscribirse hasta el próximo 18.