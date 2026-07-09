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Diario de Ferrol

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Fisterra

El BNG pide recuperar la Feira do Libro de Cee

Piden que regrese el próximo mes de agosto

Redacción
09/07/2026 20:05
12 agosto 2016 Cee.- El pregón de Jorge Mira y los libros de Concha Blanco y María Canosa abren a Feira de Cee
Feira do Libro de Cee en 2016
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El BNG de Cee pide recuperar la Feira do Libro, una cita que fue un referente literario de la comarca durante muchos años desde 1988 hasta 2016. Al respecto, los nacionalistas han presentado una petición en el registro del Concello para recuperar la cita el próximo mes de agosto.

Recuerdan los nacionalistas que la feria nació de la mano de la concejalía de Cultura, entonces en manos del BNG, y del entonces portavoz y edil Pepe Cañizo. Por la feria pasaron diversos personajes de la literatura, desde Xosé Neira Vilas y Avilés de Taramancos, hasta los autores locales Miro y Rafa Vilar, Concha Blanco y María Canosa o los hermanos Creus, recuerdan desde el BNG.

"A feira do libro de Cee era agardada polos amantes da literatura, e pola veciñanza de Cee, durante todo o ano, e facía parte importante dos numerosos actos festivos e culturais que cada agosto se dan na nosa vila", señala Serxio Domínguez, portavoz del BNG. "Unha decisión pouco afortunada fai uns anos, fixo que se deixase de celebrar, polo que consideramos que neste 2026 e dadas as circunstancias sociais e económicas, é o momento axeitado para recuperar o que nunca se tivo que ter perdido”, añade.

Cee, 10 xullo de 2026

Serxio Domínguez Louro

Montserrat Canosa Vigo

Grupo municipal do Bng de Cee

A feira do libro de Cee era agardada polos amantes da literatura, e pola veciñanza de Cee, durante todo o ano, e facía parte importante dos numerosos actos festivos e culturais que cada agosto se dan na nosa vila. Unha decisión pouco afortunada fai uns anos, fixo que se deixase de celebrar, polo que consideramos que neste 2026 e dadas as circunstancias sociais e económicas, é o momento axeitado para recuperar o que nunca se tivo que ter perdido”, declarou Serxio Domínguez Louro, portavoz do Bng de Cee.

E é por iso que imos dar entrada por rexistro, a unha petición a alcaldia e a propia concelleira de cultura para que a Feira do Libro de Cee sexa recuperada no agosto deste ano.

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