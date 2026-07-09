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Fisterra

El PSOE denuncia "caos, ineficacia e irregularidades" en la limpieza de Muxía

Solicitan información transparente al alcalde sobre este servicio 

Redacción
09/07/2026 21:24
El PSOE denuncia la falta de limpieza en Muxia
Maleza en la zona de Os Muíños que denuncia el PSOE
EC
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El PSOE de Muxía denuncia el mal estado de las calles y espacios públicos en diferentes zonas del municipio, sobre todo por la falta de limpieza, lo que ha provocado las quejas de los vecinos. "Ver a Muxía así, prodúcenos tristeza. Os veciños e veciñas non merecen este abandono do seu municipio, das súas parroquias e dos seus lugares por culpa da incompetencia dun goberno que entrou pola porta de atrás para iniciar un declive nos servizos e na imaxe deste gran pobo” lamenta el portavoz, Iago Toba. 

Los socialistas alertan además de la "ineficacia manifesta" de las limpiezas de los lugares donde deciden actuar. "Maleza cortada sen recoller no medio dos núcleos, lixo sen recoller no casco urbano, desbroces con medios mecánicos non idóneos para o seu uso que provocan unha falsa limpeza, pois o único que se consigue é tumbar a herba, contenedores para uso do lixo dos veciños cheos de maleza que introduce a propia empresa que está a facer as supostas limpezas sen contrato, personal sen material para desempeñar a súa función, veciños que lle teñen que prestar os utensilios de traballo e un largo etc", denuncian. 

Añaden, además, que esto se suma a lo que el PSOE ya denunció judicialmente, que según dicen, se trata de una "unha longa lista de irregularidades na xestión de contratación dos servizos a unha empresa amiga sen ningún criterio, sen expedientes oficiais, sen programa de limpeza, sen control económico e dando “a dedo” recursos económicos de todos os veciños e veciñas por importes que superan o legalmente establecido sen que estes vexan resultados". 

"A ausencia de contratos entre concello e empresa e tamén nalguns casos entre empresa e empregados fai que a situación sexa ainda mais grave", añaden, al tiempo que exigen al “sempre ausente alcalde Javier Sar", transparencia de los recursos públicos y contratos municipales  relacionados con el servicio de limpieza. 

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