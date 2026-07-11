Fisterra disfruta por todo lo alto de su Entroido de Verán

Entroido de Verán de Fisterra Darío Gómez

El Entroido de Verán de Fisterra es una de las citas festivas más destacadas de este sábado, con música desde las 12.00 horas, conciertos por la tarde y el gran desfile de disfraces que se celebró a las 20.30 horas al ritmo de la Batucada Rapacollóns Big Bang (entidad organizadora) y Mekánica Rolling Band.

Justo al finalizar el desfile cayó una tormenta con lluvia y aparato eléctrico que se dejó sentir por toda la Costa da Morte. Al finalizar el desfile, turno para los conciertos de la mano del dj Luciano, Aixa Romay, La Década Prodigiosa.