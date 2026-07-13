Augas de Galicia prepara la firma del convenio para construir la nueva depuradora de Cee y Corcubión

El proyecto es clave para acaba de sanear la ría de Cee y Corcubión EC

La futura estación depuradora que dará servicio a Cee y Corcubión está un paso más cerca de convertirse en realidad. La Xunta anunció este lunesque Augas de Galicia ya está en disposición de firmar el convenio de colaboración que permitirá ejecutar una infraestructura largamente demandada y que contará con una inversión estimada de 13,9 millones de euros.

El 80% del coste será financiado por los fondos Feder y Augas de Galicia, que aportarán conjuntamente más de 11 millones de euros. El 20% restante, 2,7 millones de euros, corresponderá a las administraciones locales.

En este reparto, la Diputación asumirá una parte importante del esfuerzo económico con una aportación de 1,4 millones de euros, distribuida en dos anualidades de 700.000 euros. De esa cantidad, un millón de euros se destinará al Concello de Cee y 400.000 euros al de Corcubión. Los consistorios completarán la financiación con una aportación de de más de un millón de euros por parte de Cee y de 343.525 euros por parte de Corcubión.

La Diputación aportará 1,4 millones de euros para ejecutar la depuradora de Cee y Corcubión Más información

La nueva EDAR estará dimensionada para atender a una población superior a los 16.400 habitantes equivalentes y podrá tratar un caudal medio de 4.591 metros cúbicos diarios, alcanzando un máximo de 15.582 metros cúbicos al día en episodios de mayor aportación.

El proyecto incluye la construcción de la nueva estación depuradora, la conexión con la impulsión procedente del tanque de tormentas, la incorporación de los ramales de Brens y de la parte alta de Cee mediante un nuevo bombeo y una nueva conducción de vertido al mar, diseñada a partir de estudios hidrodinámicos y de dispersión bacteriana realizados en la ensenada de Cee-Corcubión.

La instalación dispondrá de un sistema completo de tratamiento de aguas con procesos de pretratamiento, desarenado, eliminación de grasas, tratamiento biológico con eliminación de nitrógeno, decantación secundaria y desinfección mediante rayos ultravioleta. También contará con línea de fangos, recepción de lodos procedentes de fosas sépticas, edificio de explotación, sala de control, taller, vestuarios y un sistema de desodorización destinado a minimizar los olores.