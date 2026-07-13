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Fisterra

El BNG reclama más barcos para vigilancia aduanera en Galicia y que se agilice la puesta en marcha de la base de la Costa da Morte

“A situación do SVA en Galiza é precaria, e precisa que haxa unha aposta real e efectiva do Ministerio con este servizo fundamental para vixiar o narcotráfico no noso país”, dicen 

Redacción
13/07/2026 18:45
Un momento de la reunión entre los diputados del BNG y los representantes de la CIG en la Agencia Tributaria
Un momento de la reunión entre los diputados del BNG y los representantes de la CIG en la Agencia Tributaria
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Los diputados del BNG en el Parlamento gallego Óscar Insua e Iago Tabarés mantuvieron una reunión con Henrique del Río y Xurxo A. Vázquez, representantes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la Agencia Tributaria, para analizar la situación de los servicios de esta administración en Galicia.

Los representantes sindicales les trasladaron información de la situación en la que se encuentra entre otros departamentos, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), después de que saliese adelante hace meses la propuesta de agenciarse para este servicio las embarcaciones militares incautadas al carguero "Lila Mumbai", retenido en Algeciras por violar el embargo de la ONU la Libia. 

En el Ministerio les anunciaron que están preparando los pliegos de la licitación para adaptar las patrulleras de 38 metros incautadas, una de las cuales tiene destino seguro en Vigo. 

Desde el BNG consideran que están demorándose mucho los trámites para incorporar estas nuevas embarcaciones, que ya debían estar operativas y, a la vista de la situación, dudan qué lo hagan antes de un año.

“A situación do SVA en Galiza é precaria, e precisa que haxa unha aposta real e efectiva do Ministerio con este servizo fundamental para vixiar o narcotráfico no noso país. As medidas non poden tardar meses e anos", dicen los nacionalistas.

Desde el BNG también se refirieron a la nueva base del SVA que dará servicio a la Costa da Morte, diciendo que "ten que activarse canto antes, xa esperamos demasiado tempo. E debe dotarse con embarcacións novas, non con barcos que están a piques de ir ao cemiterio e que pasan a vida con reparacións continuas nos estaleiros".

También reclaman que se agilicen los trámites de configuración de cuadros de personal y de dotación de medios materiales, empezando por "adecuar o edificio de Facenda que hai en Cee para as novas oficinas".

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