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Fisterra

La plataforma "Reiseñores" celebró en Sardiñeiro el Día da Diversidade da Costa da Morte 

Los participantes leyeron un manifiesto reivindicativo y dejaron estampada su firma en una pancarta colectiva

Redacción
14/07/2026 20:35
Los participantes en el acto posando con una pancarta reivincativa
Los participantes en el acto posando con una pancarta reivincativa
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Hace tres  años la plataforma "Reiseñores" apostó por declarar el 12 de julio como Día da Diversidade da Costa da Morte", motivo por el que el pasado domingo regresaron a la localidad fisterrana de Sardiñeiro para participar en una nueva edición de la efeméride.

Según relatan desde el propio colectivo Reiseñores Nee/Neae Costa da Morte, "foi un día de di-versos, emocións, unidade e xenerosidade". 

La poetisa e integrante de "Reiseñores" Jacinta Louzán 'Chinta', junto a Charo López de Aspadex, el dumbriés Xaime Trillo, Felisa Fernández y Álex López, apostaron por recitar un manifiesto en forma de verso, después de que todos los asistentes dejasen estampada su firma en una pancarta colectiva.

Los representantes de la plataforma aprovecharon también para anunciar que van a implicarse a fondo para que el 12 de julio se consolide como Día da Diversidade na Costa da Morte y que, como tal, se institucionalice. "Para iso imos impulsar distintas iniciativas ao longo de todo a ano", afirmaron.

También pidieron que no se escatimen recursos para que las personas con NEE puedan tener la mayor autonomía posible en todas las etapas de su vida.

 

El acto lo cerró Álex López asegurando que "non podemos construír un mundo inclusivo senón incluímos no noso facer cotiá a unidade e a  xenerosidade". 

Desde "Reiseñores" agradecieron la presencia y el apoyo de vecinos, poetas y de todos los representantes municipales que de una u otra forma les hicieron llegar su apoyo.

Antes de disolver la concentración se informó de que gracias a esa unión y generosidad entre la asociación Paseniño, Aspadex, la plataforma Reiseñores y la Asociación Galega de Atención Temperá (SAT), con el asesoramiento del servicio de pediatría del hospital comarcal, en el propio Virxe da Xunqueira de Cee se ha puesto en marcha la iniciativa "Consulta Por Tea", especialmente adaptada para personas con autismo.

Se trata de un primer paso que forma parte de una iniciativa que se irá ampliando a medida que se vaya desarrollando.

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