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Fisterra

El ciclo Jazz nos Faros llega este sábado a O Semáforo de Fisterra

A las 20.30 y con entrada libre, actuará el músico sudafricano Bongeziwe Mabandla, una de las voces más destacadas del afro-folk contemporáneo

Redacción
15/07/2026 19:11
O Semáforo y el propio faro de Fisterra forman parte de la lista de enclaves
Vista de O Semáforo y del faro de Fisterra 
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Los Concertos do Xacobeo regresan este verano a la costa gallega con una nueva edición del programa Jazz nos Faros, un ciclo que convierte algunos de los faros más emblemáticos de Galicia en escenarios únicos para disfrutar de la música en directo. 

La propuesta combina patrimonio marítimo, paisaje atlántico y conciertos de pequeño formato, ofreciendo experiencias culturales singulares en espacios de gran valor natural. 

En esta edición, el ciclo hará parada en el Hotel O Semáforo, junto al Faro de Fisterra, el próximo sábado día 18 de julio, con la actuación del músico sudafricano Bongeziwe Mabandla, una de las voces más destacadas del afro-folk contemporáneo. 

Siguiente parada, Lariño

La segunda cita tendrá lugar el 5 de septiembre en el Hotel Faro Lariño, en Carnota, donde la cantaora Lela Soto compartirá escenario con Los Saxos del Averno, en un espectáculo que fusiona flamenco, soul, rhythm & blues y jazz.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, Jazz nos Faros reafirma el compromiso de los Concertos do Xacobeo por acercar propuestas musicales de calidad a espacios singulares de todo el territorio, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio, a la dinamización turística y a la promoción de la cultura gallega a través de experiencias únicas.

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