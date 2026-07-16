El hotel Bela Fisterra estrena un videopoema de Paddy Bushe

El poeta Paddy Bushe en el hotel Bela Fisterra IG

El Hotel Bela Fisterra presenta el montaje final del videopoema "Bela Fisterra" del poeta irlandés Paddy Bushe, dirigido por Juan Lesta. Con la música de Carlos Nuñez y con la voz de 12 artistas, este es un trabajo coral en 4 idiomas: gallego, gaélico, castellano e inglés.

Paddy Bushe es "Marea Viva", un concepto exclusivo del hotel Bela Fisterra, que cuenta con una habitación tematizada con el videopoema y una fotografía del poeta irlandés. Ya fueron "Marea Viva" anteriormente Yolanda Castaño, Juan Carlos Mestre y Marilar Aleixandre. Para ser "Marea Viva" un artista contemporáneo seleccionado por un comité de sabios habita el cuarto, se inspira, crea y con esa obra se tematiza el cuarto durante un tiempo indeterminado.