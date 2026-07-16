Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El hotel Bela Fisterra estrena un videopoema de Paddy Bushe

Con la música de Carlos Núñez y la voz de 12 artistas, es un trabajo en cuatro idiomas

Redacción
16/07/2026 20:06
El poeta Paddy Bushe en el hotel Bela Fisterra
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Hotel Bela Fisterra presenta el montaje final del videopoema "Bela Fisterra" del poeta irlandés Paddy Bushe, dirigido por Juan Lesta. Con la  música de Carlos Nuñez y con la voz de 12 artistas, este es un trabajo coral en 4 idiomas: gallego, gaélico, castellano e inglés. 

Paddy Bushe es "Marea Viva", un concepto exclusivo del hotel Bela Fisterra, que cuenta con una habitación tematizada con el videopoema y una fotografía del poeta irlandés. Ya fueron "Marea Viva" anteriormente Yolanda Castaño, Juan Carlos Mestre y Marilar Aleixandre. Para ser "Marea Viva" un artista contemporáneo seleccionado por un comité de sabios habita el cuarto, se inspira, crea y con esa obra se tematiza el cuarto durante un tiempo indeterminado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El hotel Bela Fisterra estrena un videopoema de Paddy Bushe
Redacción
El proyecto es clave para acaba de sanear la ría de Cee y Corcubión

La necesaria nueva depuradora de Cee y Corcubión está un paso más cerca
A. Pérez Cavolo
Gonzáleza Formoso y Luis Insua en la firma del convenio entre la Diputación y el Concello de Fisterra

La Diputación destina 80.000 euros a mejorar la carretera entre Anchoa y Hermedesuxo, en Fisterra
Redacción
Factoría de Xeal en Dumbría

La CIG insta al comité y a la dirección de Xeal a seguir con la negociación del convenio colectivo
Redacción