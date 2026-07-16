La Diputación destina 80.000 euros a mejorar la carretera entre Anchoa y Hermedesuxo, en Fisterra

Gonzáleza Formoso y Luis Insua en la firma del convenio entre la Diputación y el Concello de Fisterra Cedida

La carretera municipal que une la recta de Anchoa con el lugar de Hermedesuxo, en Fisterra, será renovada gracias a una inversión de casi 100.000 euros financiada en un 80% por la Diputación de A Coruña. El presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde de Fisterra, Luis Insua, firmaron este jueves el convenio que permitirá ejecutar unas obras muy demandadas debido al avanzado deterioro que presenta este vial.

La actuación supondrá una inversión total de 99.552 euros, de los que la Diputación aportará 79.641 euros, mientras que el Concello asumirá los cerca de 20.000 euros restantes.

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Los trabajos se centrarán en un tramo de 985 metros de longitud que constituye una vía de comunicación fundamental para los vecinos de Hermedesuxo de Abaixo, al conectar con la carretera autonómica AC-445. Además, aproximadamente la mitad de su recorrido coincide con el trazado oficial de la prolongación del Camino de Santiago entre Muxía y Fisterra, por lo que cada año es utilizado por miles de peregrinos que completan la ruta jacobea hasta el cabo.

El firme presenta actualmente un importante estado de deterioro, con grietas longitudinales y transversales, baches, deformaciones y pérdida de material que afectan tanto a la seguridad como a la comodidad de la circulación.

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El proyecto contempla la limpieza de márgenes, el fresado de las zonas más deterioradas y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente. También se adaptarán las arquetas, tapas y sumideros de la red de drenaje y se renovará toda la señalización horizontal y vertical.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de dos meses y se desarrollarán procurando minimizar cualquier afección sobre el trazado histórico y paisajístico del Camino de Santiago.

Durante la firma del convenio, Valentín González Formoso subrayó el compromiso de la Diputación con la mejora de la seguridad viaria y con la dotación de servicios de calidad en el rural, destacando que este tipo de actuaciones contribuyen tanto a mejorar la movilidad diaria de los vecinos como a reforzar la calidad de las infraestructuras vinculadas al Camino de Santiago.